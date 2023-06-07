انت الان تتابع خبر المركزي العراقي يكذب مزاعم إيقاف بعض بطاقات الدفع الإلكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

ينفي البنك المركزي العراقي، الأخبار المتداولة التي تحدثت عن حرمان مجموعة من المصارف و شركات الدفع الالكتروني المجازة من المشاركة في منصة التحويل الخارجي.

كما ينفي البنك المركزي الشائعات حول منع أو ايقاف بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من المصارف الخاصة أو شركات الدفع الإلكتروني.

ويؤكد هذا البنك، أن هذه الأخبار لا صحة لها إذ أن هدفها الرئيسي التلاعب بسعر الصرف من قبل المضاربين بالعملة الاجنبية، ويحمل المسؤولية كاملة للجهات والصفحات التي تتداول هكذا أخبار مزيفة، كما يحتفظ البنك بحقه القانوني لاتخاذ إجراءات تردع مروجي تلك الاخبار المزيفة في جميع الوسائل الإعلامية.