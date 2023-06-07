اخبار العالم / اخبار العراق

أسعار النفط ترتفع بنحو 1% في الأسواق العالمية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع بنحو 1% في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت عقود خام برنت 0.87% أو 66 سنتاً وتسجل عند التسوية 76.95 $ للبرميل.

 

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس 1.10% أو 79 سنتاً وسجلت عند التسوية 72.54 $ للبرميل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا