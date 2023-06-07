انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع بنحو 1% في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت عقود خام برنت 0.87% أو 66 سنتاً وتسجل عند التسوية 76.95 $ للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس 1.10% أو 79 سنتاً وسجلت عند التسوية 72.54 $ للبرميل.
محمد يوسف
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