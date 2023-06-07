انت الان تتابع خبر السامرائي والحكيم يؤكدان أهمية الاسراع باقرار الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أهمية الاسراع باقرار الموازنة العامة الاتحادية.

وقال التحالف في بيان، إن السامرائي "زار، اليوم الاربعاء، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وبحضور عدد من نواب وقيادات التحالف، وبحث الجانبان التطورات الاخيرة التي شهدتها الساحة السياسية، وضرورة ايجاد حلول جذرية لكل التحديات والمشكلات التي تعيق عملية التنمية والإصلاح من خلال إدامة الحوار والتفاهم بين الاطراف الوطنية الفاعلة".

كما بحث اللقاء بحسب البيان "أهمية الانفتاح على المحيط العربي والدولي وضرورة تعزيز وتمتين علاقات الصداقة والتعاون مع الاطراف الشقيقة والصديقة".

وأكد الجانبان على "أهمية دعم جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ومساعيها الاصلاحية وما يتطلبه ذلك من الاسراع باقرار الموازنة العامة الاتحادية".