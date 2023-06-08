بالصور.. الأولمبي العراقي يستعد لبطولة غرب آسيا

خاض المنتخب الأولمبي ثاني وحداته التدريبية تحضيراً لانطلاق بطولة غرب آسيا للفترة من 12 حتى 20 حزيران الحالي في بغداد وكربلاء.

وأشار مشرفُ المنتخب الأولمبي غانم عريبي، إلى أن طموحَ أي منتخب يستضيف البطولة سيكون التتويجَ باللقب لرسم الفرحة على محيا الجماهير العراقية، وهذا ما نسعى إليه، لاسيما أن الأولمبي يمتلك لاعبين على مستوى عال، وهم قادرون على صناعةِ الفارق في أي مناسبة.

من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب، راضي شنيشل إن "التحضيرات لم تكن الأمثل في وقتٍ سابقٍ لعدة معطيات، من بينها استمرار الدوري وعدم تفريغ اللاعبين، ناهيك عن تباعد فترات أيام الـ FIFA DAY، ولكن مع ذلك فالجميعُ يعي تماماً أهمية بذل الجهود المضاعفة لتحقيق النتائج الأفضل.

وأضاف شنيشل "فنياً بطولة غرب آسيا ستكون الخطوةَ الأولى ضمن تحضيراتِ المنتخب الأولمبيّ لتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل لأولمبياد باريس".

ولفت الى أن "يوم غد سنخوضُ مباراة مع نادي الكهرباء في الإطار التدريبي على أديم ملعب الشعب الدوليّ عند الساعة 7:00 مساءً، على أن تكون مغلقة إعلامياً وجماهيرياً لمنح اللاعبين دفعةً من الانسجام، لا سيما أن أغلب اللاعبين لم يسبق لهم أن خاضوا سوياً مباريات في الإطار المذكور".

