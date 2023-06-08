وفد نيابي عراقي يشارك في اجتماعات البرلمان العربي

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بغداد - ياسين صفوان - ويشارك عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، في اللجان الأربع التحضيرية للبرلمان العربي التي ستعقد يوم غد الجمعة في القاهرة للتحضير لأعمال الجلسة.

واللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي، هي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة إضافة إلى لجنة فلسطين.



وتناقش اللجان جملة من الموضوعات المهمة في المنطقة وعدداً من القوانين الاسترشادية، والمشروعات الأولية لتقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي، ومشروعات القرارات والبيانات الخاصة بمستجدات الوضع السياسي في الوطن العربي التي يتم رفعها لجلسة البرلمان العربي العامة.