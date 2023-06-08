انت الان تتابع خبر بعد الامطار الأخيرة.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفتت الى الهيئة، أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشارت الى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".