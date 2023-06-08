انت الان تتابع خبر اخترق "السناب" الخاص بها.. الإطاحة بمبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا القت القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغا من المال قدره (20 الف دولار أمريكي) بعد أن هكر حساب برنامج السناب الخاص بها".واضافت انه “ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة، وأثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه، ولدى إجراء التحقيق مع المتهم اعترف صراحة عن قيامه بابتزاز الفتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها".

واكدت المديرية انها "دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".