انت الان تتابع خبر اعتقال 60 متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية بثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ضمن الجهود والنشاطات، للحد من عمليات التحويل المالي غير الأصولية وحالات التلاعب بالعملة التي يقوم بها مجموعة من المنسقين والسماسرة بالتعاون مع شركات صيرفة ومكاتب حوالات مالية، تمكنت مفارزنا في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على 50 متهماً استغلوا مواطنين عدة وقاموا بعمليات تحويل غير أصولية بأسمائهم مقابل مبالغ رمزية".وأضاف، أن "مفارزنا ألقت القبض على 10 متهمين بتهريب العملة خارج البلاد وبحوزتهم وصولات تحويل بأسماء مختلفة، في محافظتي واسط وذي قار".

وأتم البيان: "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".