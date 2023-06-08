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أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار


في الجنوب:
سعر شراء الدولار 148,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,500 لكل 100 دولار

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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