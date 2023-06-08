انت الان تتابع خبر أوكرانيا تبين كمية المناطق المغمورة بالمياه إثر تفجير سد كاخوفكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حاكم منطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، على وسائل التواصل الاجتماعي: "غمرت المياه 600 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون. 32 % في الضفة اليمنى و68 % في الضفة اليسرى"، موضحاً أنّ متوسط منسوب الفيضانات بلغ 5.61 أمتار، وأنّه ورغم الخطر والقصف الروسي المكثف، فإن عملية إخلاء المنطقة التي غمرتها المياه مستمرة.وأكّد بروكودين، أن الوضع في المناطق التي تسيطر عليها روسيا صعب جداً. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، إنه تم إجلاء 1995 شخصاً من مناطق غمرتها الفيضانات من بينهم 103 أطفال. وفر العديد من الأشخاص الآخرين بشكل مستقل.

وأوضحت أنه على الجانب الأوكراني من النهر، غمرت المياه 20 قرية و2629 منزلاً. وأغرقت الفيضانات جزءاً من العاصمة الإقليمية خيرسون.

