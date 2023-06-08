انت الان تتابع خبر وزير البيئة يعلن إطلاق مشروع تكييف الأسر الريفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير البيئة نزار ئاميدي، أطلق مشروع تكييف الأسر الريفية في جنوب العراق مع ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ من خلال تمكين النساء كعوامل للتحول ومعالجة العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه، بدعم من الحكومة الكندية وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق (faw)".وقال ئاميدي، في كلمة له خلال احتفالية إطلاق المشروع إن "الهدف من هذا المشروع الذي يواكب التوجهات الوطنية العراقية هو تعزيز اجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وخاصة على المجتمعات الريفية التي تعتبر الأكثر هشاشة ولما لهذه التأثيرات من علاقة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لهذه المجتمعات"، بحسب البيان.

وأضاف، أن "تنفيذ هكذا مشاريع تركز على اعتماد الزراعة الذكية مناخيا (CSA) وادخال تقنيات واليات حديثة في الزراعة والري بالإضافة الى استخدام الطاقات المتجددة من خلال تصميم انظمة الري التي تعمل على الطاقة الشمسية والقيام بحملات توعية وتثقيف باستخدام اليات الزراعة المقاومة لتأثيرات التغيرات المناخية".

وتابع، أن "هذه الفعاليات تنسجم مع توجهات العراق في وثيقة المساهمات الوطنية العراقية للتغيرات المناخية والتزامات العراق في اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر".

