انت الان تتابع خبر زوجة كريم بنزيما تتصدر محركات البحث.. ما علاقة جورجينا رودريغيز بذلك؟ والان مع التفاصيل

وكورا الزوجة الثانية للنجم الفرنسي، وكان ملاحظاً حضورها إلى جانب بنزيما، وزوجته الأولى الممرضة الفرنسية كلوي دو لونييه، والدة ابنة بنزيما الكبرى "ميليا"، المولودة عام 2014، في حفل استلام كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022.

وكورا هي والدة الطفل "إبراهيم"، الذي أنجبته من بنزيما عام 2017، وتنحدر من جزيرة لامارتينيك الفرنسية، وهي من أبرز وجوه دور الأزياء الشهيرة، مثل: "ديور"، و"زارا"، وتعد من المؤثرين في عالم الجمال والموضة، ويتابع حسابها - حتى الآن - على "إنستغرام" 161 ألفاً.

وتعرفت كورا على بنزيما أثناء وجودهما في إمارة دبي، ولاحقاً تزوجا عام 2016، وعلى الرغم من شهرتها الكبيرة، فإنها لا تفضل نشر صورها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" تنشر به صوراً لها، وهي تروج الماركات العالمية التي تحمل اسمها، ولا توجد فيه أي صورة تجمعها مع زوجها، وتقتصر الصور الشخصية التي تنشرها على صورها مع نجلها "إبراهيم" في مراحل مختلفة من حياته.

وتشارك كورا زوجها بنزيما الرأي ذاته، القاضي بعدم نشر صورهما العائلية والشخصية على منصات "السوشيال ميديا"، حيث إن للنجم العالمي الشهير تصريحاً إعلامياً، قال فيه إنه لا يفضل نشر صوره العائلية على الملأ، معتبراً ذلك غير ضروري، حرصاً على تنشئة أطفاله بطريقة صحية، بعيداً عن الشهرة والأضواء التي يمكن أن تؤثر على سلامة أبنائه النفسية.

ورغم إحاطة بنزيما حياته الشخصية بكثير من السرية والغموض، وحرصه على خصوصيتها، فقد أكدت وسائل أنباء عالمية عدة أن اللاعب الفرنسي يقيم علاقة جديدة مع عارضة أخرى تدعى جوردان أوزونا، وهي التي ظهرت صورها رفقة اللاعب بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

وأشارت بعض الصحف إلى أن أوزونا هي التي سترافق بنزيما في حياته الجديدة بالسعودية، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأيام المقبلة.