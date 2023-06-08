انت الان تتابع خبر ديفيد بيكهام وابنته يخطفون القلوب بفيديو غنائي والان مع التفاصيل

وعلق بيكهام على المنشور الذي وضعه بـ”بكل بساطة أحبك، أكثر من الحياة نفسها".

*ديفيد بيكهام وابنته في مقطع غنائي مؤثر نشر لاعب كرة القدم المعتزل وعارض الأزياء الشهير ديفيد بيكهام عبر صفحته على "انستغرام" مقطعي فيديو من حفل النجم العالمي ألتون جون، يظهر فيهما مع ابنته هاربر وهما يغنيّان سوياً بانسجام وحب كبيرين.

بغداد - ياسين صفوان - يُعرَف عن نجم كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام مدى قربه من ابنته هاربر وحبه لها هو الذي وضع وشماً على كتفه من أجلها في وقتٍ سابقٍ، يحمل شخصية المينيون الكرتونية، مع العلم أن خلافاً كان بين بيكهام وزوجته حول اسم الطفلة.

لاقى منشور بيكهام تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه عبر "انستغرام" الذين يتخطى عددهم على صفحته الـ79 مليون متابع، وكتبوا تعليقات عبّروا فيها عن حبهم له ولعائلته، وتقديرهم له، وابدوا اعجابهم بالرابط القوي بينه وبين ابنته الوحيدة، كما واولاده، هو الذي سبق أن عبّر عن عشق أولاده لطعامه.

وكتبت إحدى متابعي بيكهام أن هذه المشاهد أبكتها، وكم تتمنى لو كان لديها هذا الرابط مع والدها عندما كانت طفلة صغيرة، وهو ما كان من شأنه أن يوقفها عن البحث عن الحب والتقبّل من الاغراب.

وتربط بيكهام والنجم العالمي ألتون جون علاقة صداقة طويلة رغم فارق السنّ الكبير بينهما، وهو يقضي الكثير من الوقت برفقة عائلته معه ويحرص على مشاهدة حفلاته.

بيكهام يتحدث عن طفولته

وكان بيكهام وهو أيضاً سفير النوايا الحسنة لليونيسف، نشر في اليوم العالمي للوالدين، في 1 يونيو/حزيران، عبر انستغرام، مقطع فيديو تحدّث فيه عن طفولته وكم كان محظوظاً بعائلته التي ساعدته على تحقيق أحلامه.

كذلك، تحدث عن مدى حرصه على إعطاء أولاده الحب نفسه والتشجيع الذي تلقاه من أهله، مشدداً على أهمية أن يحظى كل طفل بفرصة لأن يلعب ويكون له رابط قويّ مع أهله.

لطالما شكلت حياة بيكهام الشخصية اهتمام الصحافة والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهو متزوج من مغنية البوب البريطانية الشهيرة فيكتوريا أدمز، منذ 4 يوليو/تموز عام 1999، ولديهم 4 أولاد، وقد جدداً وعد زواجهما في 26 يناير/كانون الثاني 2017.