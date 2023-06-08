انت الان تتابع خبر النزاهة البرلمانية: مجالس المحافظات كانت فاشلة وبوابة للفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الخميس، ان مجالس المحافظات كانت بوابة للفساد، مشيرة الى أن الغائها انذار لمن يريد اعادة هذه التجربة.

وقالت نصيف في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية ان "تجربة مجالس المحافظات بالمجمل كانت فاشلة"، موضحة ان مجالس المحافظات كانت بوابة للفساد"، مؤكدة انه "تم العمل على تغيير بعض فقرات القانون للتقليل من الفساد والمحاصصة والعمل للمصلحة الشخصية".

وأضافت: "إذا تم التصويت على المجالس فأنا مع عدم جدواها ونأمل ان يكون هذا جرس انذار لجميع أعضاء مجالس المحافظات".

وأشارت نصيف الى انه "يجب ان يكون هناك حاكم محلي مع عدد من المستشارين يقودون المحافظة ومشاريعها"، مبينة ان "الحكومة ملتزمة بالانتخابات المحلية في موعدها المحدد وهناك اجتماعات بين البرلمان والمفوضية لإكمال الاستعدادات للانتخابات".