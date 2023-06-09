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اثاروا الرعب بين المواطنين.. اعتقال شخصين بتهمة "الدكة العشائرية" ببغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية للحد من ظاهرة الدكة العشائرية، القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على متهمين في العاصمة بغداد بأثارة الرعب بين صفوف المواطنين الامنين من خلال استخدام الاسلحة النارية المختلفة (الدكة العشائرية) وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

ودعت الوكالة، "المواطنين الى ضرورة الابلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن ١٤٤".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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