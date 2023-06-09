انت الان تتابع خبر اثاروا الرعب بين المواطنين.. اعتقال شخصين بتهمة "الدكة العشائرية" ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية للحد من ظاهرة الدكة العشائرية، القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على متهمين في العاصمة بغداد بأثارة الرعب بين صفوف المواطنين الامنين من خلال استخدام الاسلحة النارية المختلفة (الدكة العشائرية) وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".



ودعت الوكالة، "المواطنين الى ضرورة الابلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن ١٤٤".

