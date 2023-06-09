ماذا تعرف عن المواد الـ 6 التي صوت عليها البرلمان والمادة المحذوفة؟.. هذه التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، أعـمـال جلسة البرلمان الـ 28 (المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) في الـــدورة الانتخابية الخامسة، للسنـة التشريعية الثانية في الفصـــل التشريعـــي الأول بحضور 258 نائباً.وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فأن "أعضاء مجلس النواب صوتوا على المواد الاتية:

*تأجيل التصويت على المادة الثانية الخاصة بالنفقات والعجز.

*المادة الثالثة:

*كما تم حذف المادة الرابعة من مشروع قانون الموازنة:

*المادة الخامسة الخاصة بتعويضات الموظفين.

*المادة الثامنة الخاصة بالاعتمادات المصادق عليها.وبعد ذلك، رفع مجلس النواب، جلسته إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة 9 حزيران/يونيو 2023.

وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، عطوان العطواني، قد أعلن مساء الخميس تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة، وقال، إنه تمت تسوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت.

وأجرت القوى السياسية، حوارات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع القوى الكردية التي كانت قد اعترضت على بعض فقرات الموازنة التي تخص إقليم كردستان، وعدتها مخالفة للاتفاقات السياسية.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ 13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.