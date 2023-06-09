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السليمانية.. مقتل منتسب في البيشمركة على يد زوجته

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان صادر عن شرطة كرميان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد إحضار جثة مواطن إلى مستشفى الطوارئ في كلار، توجهت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث وضبطت السكين الذي استخدم لارتكاب الجريمة لقتل الرجل اثناء مشاجرة زوجية".

وذكر البيان، "اعترفت المرأة بوجود مشكلة مع زوجها واندلعت شجار بينهما وهاجمته بسكين وقتلته".

والرجل المتوفى من مواليد 1975 ويعمل منتسبا في قوات البيشمركة وأب لخمسة أبناء بينما زوجته من مواليد 1981.

وبحسب الشرطة فإن "ثلاثة مشتبهين في القضية محتجزون بموجب المادة 405 من قانون العقوبات العراقي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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