انت الان تتابع خبر السليمانية.. مقتل منتسب في البيشمركة على يد زوجته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان صادر عن شرطة كرميان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد إحضار جثة مواطن إلى مستشفى الطوارئ في كلار، توجهت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث وضبطت السكين الذي استخدم لارتكاب الجريمة لقتل الرجل اثناء مشاجرة زوجية".وذكر البيان، "اعترفت المرأة بوجود مشكلة مع زوجها واندلعت شجار بينهما وهاجمته بسكين وقتلته".

والرجل المتوفى من مواليد 1975 ويعمل منتسبا في قوات البيشمركة وأب لخمسة أبناء بينما زوجته من مواليد 1981.

وبحسب الشرطة فإن "ثلاثة مشتبهين في القضية محتجزون بموجب المادة 405 من قانون العقوبات العراقي".

