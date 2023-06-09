انت الان تتابع خبر نصيف تكشف للسومرية أسباب تأخر التصويت على الموازنة وتستبعد اقرارها اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك خلافات لم تحسم بسبب الانقسامات داخل الكتل انعكست على التوافق لاقرار الموازنة ما أدى الى خلق ازمة"، موضحا ان "هناك إضافات على الموازنة خلال الجلسة وهناك هدر واضح للمال العام في بعض الفقرات وتم عبور بعض الفقرات مثل الفقرة 13 و14 الخاصة بالاقليم والذهاب الى الفقرات المتفق عليها وحتى الفقرات المتفق عليها لم يتم الاتفاق عليها ".وأضافت: "هناك صعوبة في إقرار الموازنة وتمريرها ونحن لم نصل الى الفقرات الخلافية التي فيها قرار المحكمة الاتحادية وقرار دولي بشأن تصدير نفط الإقليم".

وأشارت نصيف الى ان " القوى الكبرى تحاول ان لا تؤجل تمريرها لانها تهم الحكومة ونريد ان تمرر دون غبن وهدر للمال العام وهناك تسويف لبعض القرارات واموال تخص بعض المشاريع والمبالغة في التخصيصات ما يثير التساؤل هناك تقنين وهدر في بعض النقاط ما يثير الشكوك".

