انت الان تتابع خبر العطواني: هناك خلافات ونأمل ان تمرر الموازنة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العطواني في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك غبن داخل الإقليم ومحافظاته فمثلا محافظة السليمانية لم تأخذ استحقاقها من التخصيصات والحكومة المركزية يجب ان تحقق العدالة في توزيع أموال الموازنة على جميع المحافظات".



وأضاف: ان "الفقرات الغير ضرورية في الموازنة يمكن ان تحذف على غرار الفقرة الرابعة، ولكن الفقرات الخلافية سيتم التوافق عليها ومن المؤمل ان يتم التوافق على تمرير الموازنة خلال الساعات القادمة".