انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تكثف اجتماعاتها لحسم التصويت على الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي توجهوا الى كتلة بدر النيابية لعقد اجتماع بحضور الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وقوى الاطار التنسيقي لحسم المواضيع الخلافية في قانون الموازنة والمضي في التصويت عليها ".وأضاف: ان "وزير الخارجية فؤاد حسين والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله انضموا الى الاجتماع مع كتل بدر النيابية".

وأشار المراسل الى ان "النواب تم ابلاغهم بتأجيل انعقاد الجلسة الى الساعة الخامسة عصر هذا اليوم لاستأناف التصويت على فقرات الموازنة الاتحادية، وكانت الدائرة الإعلامية قد أعلنت في وقت سابق انه تم تأجيل انعقاد الجلسة لساعة واحدة".

