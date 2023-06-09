انت الان تتابع خبر نائب: الموازنة لن تمرر بالكامل اليوم والخلافات ستحل داخل قبة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مؤنس في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك بعض الإشكاليات على بعض فقرات الموازنة والتعديلات عليها، نراهن على حلها داخل قبة البرلمان بعد ان شهدنا تلكؤ في الاجتماعات الجانبية".

وأضاف ان "هناك جلسة ستعقد اليوم وستمرر بعض فقرات الموازنة"، مؤكدا انه "لن يتم التصويت بشكل كامل على قانون الموازنة الاتحادية هذا اليوم.

