اخبار العالم / اخبار العراق

نائب: الموازنة لن تمرر بالكامل اليوم والخلافات ستحل داخل قبة البرلمان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نائب: الموازنة لن تمرر بالكامل اليوم والخلافات ستحل داخل قبة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مؤنس في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك بعض الإشكاليات على بعض فقرات الموازنة والتعديلات عليها، نراهن على حلها داخل قبة البرلمان بعد ان شهدنا تلكؤ في الاجتماعات الجانبية".

وأضاف ان "هناك جلسة ستعقد اليوم وستمرر بعض فقرات الموازنة"، مؤكدا انه "لن يتم التصويت بشكل كامل على قانون الموازنة الاتحادية هذا اليوم.


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا