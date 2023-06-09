انت الان تتابع خبر الخارجية ترحب بإعلان اللجنة الليبية المشتركة التوافق بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلماني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ترحبُ وزارة الخارجيَّة العراقيَّة بإعلان اللجنة الليبيَّة المُشترَكة المكلفـة مـن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، يوم الأربعاء المُوافِق 2023/6/7، في مدينة بوزنيقة المغربيَّة، عـن توافـق أعضـائها بشأن القـوانين الناظمة للانتخابات الرئاسيَّة والبرلمانيَّة في ليبيا".وأضافت: "نثمن عالياً الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربيَّة من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسيَّة من أجل الاضطلاع بدور أساسيّ في العمليَّة الانتخابيَّة".

وأعربت الوزارة عن "املها فـي أنَّ تسهم هذه التوافقات في الدفع بعمليَّة التسويّة السياسيَّة في ليبيا قدماً بمـا يـخـدم آمال وطموحات الشعب الليبيّ الشقيق".

