انت الان تتابع خبر روسيا تستدعي السفير الياباني لديها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان: "تم استدعاء سفير اليابان لدى روسيا الاتحادية تويوهيسا كوزوكي، إلى مبنى وزارة الخارجية بعد قرار الحكومة اليابانية بالبدء بتوريد المعدات العسكرية إلى أوكرانيا ".

وأضافت: "طوكيو تدفع بالعلاقات الثنائية بشكل كبير إلى مأزق خطير وهذه الأعمال لن تمر دون آثار وخيمة".



وكانت اليابان أعلنت نهاية الشهر الماضي، نيتها إرسال قرابة 100 مركبة عسكرية إلى أوكرانيا، وذكرت إذاعة "أن انش كيه" اليابانية، أن وزير الدفاع الياباني اينو توشيرو سلم السفير الأوكراني لدى بلاده سيرغي كورسونكي، قائمة بالمعدات التي سيتم إرسالها لأوكرانيا وذلك خلال مراسم أقامتها وزارة الدفاع.