انت الان تتابع خبر السويد.. توجيه اتهام "بتمويل الإرهاب" لاحد اعضاء حزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت الاتهامات للرجل "للاشتباه في ارتكابه الابتزاز وجريمة خطرة باستخدام سلاح ناري ومحاولة تمويل الإرهاب".

وكان حزب العمال الكردستاني، قد حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، وتصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.



ودعم التحقيق الذي أتى في وقت حساس بالنسبة للعلاقات مع تركيا بأن "الشكوك جاءت في أن الرجل الأربعيني كان يتصرف نيابة عن حزب العمال الكردستاني".

وبررت تركيا عرقلتها لطلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بإيوائها أنصار جماعات مسلحة تعتبرها "إرهابية".

ومن المقرر استئناف المحادثات بين البلدين بشأن الانضمام إلى الحلف بعد أيام.

وتقول السويد إنها استوفت جميع شروط اتفاقية ثلاثية أبرمتها مع تركيا وفنلندا في مدريد خلال حزيران من العام الماضي، لتمهيد الطريق نحو نيل عضوية حلف الناتو، لكن تركيا تقول إن السويد لم تقم بما يكفي لتهدئة مخاوفها الأمنية.