انت الان تتابع خبر لمنع الإصابة بالحمى النزفية.. كربلاء تطلق حملة لمكافحة الرعي العشوائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسن رياض ممثل المستشفى البيطري في اللجنة مكافحة الرعي العشوائي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنّ "لجنة مكافحة ظاهرة الرعي العشوائية باشرت بحملة إزالة المواقع العشوائية الخاصة بالحيوانات التي ترعى؛ بهدف الوقاية من انتشار مرض (الحمى النزفية) الذي ظهر في عدد من المحافظات المجاورة".وأضاف، ان "الحملة تشمل إزالة جميع هذه المواقع العشوائية المتواجدة قرب الأحياء السكنية ومكافحتها نهائياً والتخلّص من أضرارها البيئية والصحية"، مبيناً أن "الحملة شملت منطقة المركز وتحديداً القريبة من المواطنين في منطقة التجاوزات المقابلة لحيي السلام والتحدّي".

وأوضح، أن "هذه الحملة هي إحدى الوسائل والإجراءات الوقائية لمنع حدوث وانتشار الإصابة بهذا المرض الخطير وذلك لان الحيوان المصاب يمكن أن ينقل المرض بالتماس المباشر بدمائه والسوائل المفرزة من جسمه وينتقل منه عن طريق القراد".

وأشار إلى أنه "من المفترض أن يكون رعي هذه الحيوانات في المناطق الزراعية وليس في الأحياء السكنية القريبة من المواطنين"، لافتاً إلى أن "المستشفى البيطري ومن خلال اللجان المرتبطة بها إضافة لهذه اللجنة، تسعى لمنع حدوث وظهور وانتشار حالات الإصابة بهذا المرض حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".

