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لمدة 24 ساعة.. الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش السوداني في بيان، انه "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة تبدأ اعتبارا من يوم السبت بتمام الساعة السادسة صباحا، وتعلن التزامها بها".

وأضاف البيان: "كما تنوه (القوات المسلحة) إلى احتفاظها بحق التعامل مع أي خروقات قد يرتكبها المتمردون خلال هذه الهدنة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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