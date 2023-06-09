انت الان تتابع خبر مصدر حكومي يوضح بشأن ضريبة تعبئة الهاتف النقال في الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "فرض ضريبة تعبئة الهاتف النقال في الموازنة يخالف توجهات الحكومة وتمت إضافتها في مجلس النواب، وليس من المستبعد أن تقوم الحكومة بالطعن بها وفق السياقات القانونية".

وأضاف ان " الحكومة وضعت في أولوياتها معالجة الفقر واتخذت في جلساتها الأولى قراراً بخفض سعر أرصدة الهاتف النقال، ولا يمكن قبول إعادتها من قبل مجلس النواب".



وأشار الى، انه "بالنسبة لما ورد في الموازنة حول ضريبة المنتجات النفطية، فإنّه لا دخل للمواطن بها، ومن يقوم بدفعها للحكومة هي الشركات النفطية الرابحة".