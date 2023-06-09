انت الان تتابع خبر البرلمان يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥)".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل السومرية، بتوقف جلسة مجلس النواب المخصصة لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال مراسلنا، إن جلسة البرلمان لتمرير الموازنة توقفت؛ نتيجة الإخلال بالنصاب القانوني.

