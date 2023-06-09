انت الان تتابع خبر نائب: هذه فقرات الخلاف في جلسة الموازنة.. لدينا ملاحظات كثيرة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المعموري في حديث لـ الخليج 365، إن "الجلسة علقت نتيجة المفاوضات المستمر؛ لغرض وصول الكتل السياسية إلى حلول من أجل تمرير الموازنة".

وأوضح، أن "الخلافات موجودة بخصوص الفقرتين 13 و14 (تخصان إقليم كردستان)".



وتابع، أن "الرؤى لغاية الآن غير متوافقة بين الكتل السياسية حول الموازنة"، مؤكداً "وجود الكثير الملاحظات التي تخص مسودة القانون والتي يجب النظر فيها وتعديلها لأنها تضر بالصالح العام وتتسبب بهدر مالي".

وأشار المعموري، إلى أن "الحزب الديمقراطي يطالب من الكتل الكردية الأخرى كسر النصاب، أو الاتفاق على رؤية موحدة بخصوص الفقرات التي تخص الإقليم"، لافتاً إلى أن "الرؤى بين الأطراف الكردية غير متوافقة أيضاً".

