انت الان تتابع خبر المالية النيابية توضح سبب حذف فقرة الادخار الاجباري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم حذف هذه الفقرة من مسودة الموازنة العامة وبالتالي أصبحت في حكم العدم".

وأشار الى ان "الحزبين الرئيسين في الإقليم هم الذين ضحوا بهذه الفقرة التي تمس الشعب وقاتلوا على الفقرات التي تمسهم شخصيا".



واستأنف مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل السومرية، بتوقف جلسة مجلس النواب المخصصة لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال مراسلنا، إن جلسة البرلمان لتمرير الموازنة توقفت؛ نتيجة الإخلال بالنصاب القانوني.

وبين، أن اجتماعاً يجري داخل "كافتريا" مجلس النواب يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورؤساء الكتل النيابية في الإطار التنسيقي، وذلك بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني.

يذكر أن مجلس النواب عقد مساء اليوم، جلسته لاستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، بحضور 180 نائباً.

ليقرر لاحقاً الحزب الديمقراطي الكردستاني، الانسحاب من الجلسة، وعقد اجتماعاً لنوابه مع وزيري الخارجية والاعمار والإسكان داخل مقر الكتلة في البرلمان.

