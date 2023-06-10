السومرية تنشر نصوص المواد (13 - 14 - 15) المعدلة ضمن الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر وكالة الخليج 365، نصوص المواد (13 - 14 - 15) المعدلة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.



ويعقد مجلس النواب، في الوقت الحالي، جلسة مخصصة لتمرير قانون الموازنة. أدناه النصوص:

مع التنويه بان المادة 13 - الفقرة ثانياً - (و) عدلت، وفق الآتي:

تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 وبمدة سداد 7 سنوات. وليس خمس سنوات.