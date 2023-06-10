انت الان تتابع خبر نهائي ابطال أوروبا.. التشكيلة النهائية لمانشستر سيتي وانتر ميلان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فيما يلي تشكيلة مانشستر سيتي:

إيدرسون - روبن دياز - نيثن آكي - مانويل أكانجي - جونستونز - رودري -برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - إيلكاي جندوجان -جاك غريليش – إرلينغ هالاند.

إنتر ميلانو:

أندريه أونانا - ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي -أليساندرو باستوني - دينزل دمفريس - نيكولو باريلا - مارسيلوبروزوفيتش - هاكان تشالهان أوغلو - فيدريكو ديماركو - إيدن جيكو -لاوتارو مارتينيز.



مانشستر سيتي يظهر في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن خاضها للمرة الأولى الموسم قبل الماضي ليخسر أمام تشلسي ويضيع حلم اللقب الأول قبل أن يعود في الموسم الحالي لتجديد الآمال.

إنتر ميلانو خاض النهائي 5 مرات، فاز في ثلاث مناسبات باللقب مواسم 1963-1964 و1964-1965 و2009-2010، وخسر موسمي 1966-1976 و1971-1972.

