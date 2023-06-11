مانشستر ستي يتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا

بغداد - ياسين صفوان - وجاء تتويجه بعد التغلب على إنتر الإيطالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، مساء السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أتاتورك.

محمد يوسف

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