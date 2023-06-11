انت الان تتابع خبر حسم 36 مادة من أصل 68 بالموازنة.. السومرية تفصل نتائج جلسات البرلمان الثلاث (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر، استئناف التصويت على بقية مواد مشروع قانون الموازنة اليوم الاحد في الساعة الواحدة ظهراً، بحسب ما أعلنته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

*الجلسة الأولى



وشهدت الجلسة الأول (المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) الـ 28 من الدورة الانتخابية الخامسة والتي عقدت الخميس 8 حزيران/يونيو 2023، التصويت 6 مواد (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.



وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، افتتح أعـمـال جلسة البرلمان الـ 28 (الجلسة الاولى المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) في الـــدورة الانتخابية الخامسة، للسنـة التشريعية الثانية في الفصـــل التشريعـــي الأول بحضور 258 نائباً.

وأضافت ان "أعضاء مجلس النواب، صوتوا على 6 مواد من مشروع قانون الموازنة (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.

*الجلسة الثانية

كما شهد أول أمس الجمعة، عقد مجلس النواب، جلسته الـ 29 من الدورة الانتخابية الخامسة (الجلسة الثانية المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) والتي شهدت التصويت على نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل والتي أجلت من الجلسة الثانية، وعلى 11 مادة جديدة وتأجيل 4 مواد وحذف واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب افتتح جلسته الـ 29، لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث 2023(، 2024، 2025) بحضور 180 والذي ارتفع العدد بعد ذلك على أكثر من 250 نائب".

وذكرت انه "خلال الجلسة الـ 29 صوت أعضاء مجلس النواب، نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل، وعلى المواد 9 و10 و11 و12 و13 من مشروع القانون، بينما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 من مشروع قانون الموازنة.

وتابع، "كما صوت المجلس على المواد 18 و19 و20 و21 و23 و24 من الموازنة وحذف المادة الـ 22.

وبعد ذلك، رفع مجلس النواب، جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 10 حزيران/يونيو 2023 بعد تصويته على المواد المذكورة أعلاه.

*الجلسة الثالثة

وفي الجلسة الثالثة التي عقدت يوم أمس السبت 10 جزيران/يونيو 2023، الـ 30 من الدورة الانتخابية الخامسة، صوت أعضاء مجلس النواب، على 18 مادة جديدة في الموازنة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان أن "مجلس النواب عقد جلسته الـ 30 (الجلسة الثالثة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) بحضور 241 نائبا وصوت على المواد 14 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 من مشروع قانون الموازنة".

وأضافت، أن "المجلس رفع جلسته الى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاحد 11 حزيران/يونيو2023".

*نتائج الجلسات الثلاثة:

*الجلسة الأولى:

التصويت على المادة 1: الإيرادات

-تأجيل التصويت على المادة 2: النفقات والعجز

-التصويت على المادة 3: عقود الوزارات ودعم القطاعين الزراعي والصناعي

-حذف على المادة 4: الصورة ادناه