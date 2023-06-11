انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الصحة الأردني ضرورة مواجهة التحديات الصحية العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية فراس إبراهيم إرشيد الهواري والوفد المرافق له، بحضور وزير الصحة صالح الحسناوي".وبحسب البيان، أشار رشيد الى "العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة"، مؤكدا "ضرورة التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه العالم والتنسيق المشترك من أجل تطوير الواقع الصحي في البلدين".

وأكد رئيس الجمهورية، أن "هناك تطوراً في المجال الصحي وبناء المستشفيات في العراق ولدينا نماذج مميزة من المستشفيات في بعض المحافظات، كما يحظى الأطباء العراقيون بسمعة جيدة في دول العالم".

وأضاف الرئيس، أن "الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف الصحة، ووضعت برنامجا طموحا يدعم الاهتمام والارتقاء بالقطاع الطبي وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين من خلال بناء وتأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية".

من جانبه، أعرب الوزير فراس إبراهيم إرشيد الهواري عن "سعادته لزيارة العراق ولقاء رئيس الجمهورية، والتطلّع لتوطيد التعاون مع العراق في المجال الصحي والطبي وتقديم التسهيلات الكاملة وبما يصب في توفير أفضل الخدمات الصحية للشعبين العراقي والأردني".