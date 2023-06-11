انت الان تتابع خبر بغداد.. إحباط عمليات تهريب 1500 طن من المواد الغذائية والأعلاف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة عن وجود عمليات تهريب واسعة النطاق في معامل ومخازن واقعة في جنوبِ شرق العاصمة بغداد، باشرت قوة من جهازنا، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة بعمليات دهم وتفتيش وفقاً لمذكرات قضائية لإثنين من المعامل المذكورة في ناحيتي الوحدة والمدائن"، مبيناً أن "المعملين أعلاه تبين أنهما غير مجازين رسمياً ويعملان خارج الضوابط والتعليمات".وأضاف: "قد ضبط نحو 1500 طن من المواد الغذائية ممنوعة التداول في الأسواق ومنها (بذور الحنطة، والطحين، والشعير، والأعلاف الحيوانية، وغيرها)".

وأتم البيان: "جرى على إثرها إتخاذ الخطوات القانونية كافة وإيقاف عمل المعملين لحين إكتمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالمخالفات المضبوطة ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون".