انت الان تتابع خبر "الخلافات على كلمة".. الديمقراطي الكردستاني يعلن التوجه للطعن بفقرة في الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تيمور لـ الخليج 365، إن "كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ستتجه نحو الطعن بالفقرة الثامنة من المادة 14 في الموازنة".

وأشار إلى أن "هذه النقطة أضيفت من قبل مجلس النواب ولم تكن موجودة في النص الحكومي، وهي تعتبر تدخلاً في الصلاحيات الحصرية لحكومة إقليم كردستان"، مبيناً أنها "تجيز للحكومة الاتحادية إرسال الأموال مباشرة إلى محافظات إقليم كردستان حال اعترضت أي محافظة من الإقليم على حصتها".



وتابع تيمور، "قادة الحزب الديمقراطي اجتمعوا مع قادة الإطار لحل الخلاف على الفقرة المذكورة، وكتبوا بخط أيديهم نص الاتفاق لكن في أثناء التصويت عليها خلال الجلسة تمت إضافة كلمة واحدة تسببت باعتراضنا وحصلت المناكفات والمشاحنات".

ويوم أمس، صوت مجلس النواب على المادة 14 الخاصة بإيرادات النفط في إقليم كردستان وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي.