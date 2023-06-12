انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية لنظيره الإيطالي: استقرار الوضع الأمني والسياسي بالعراق يساعد على تنشيط الاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، إن "زيارتي لإيطاليا تأتي في إطار مواصلة العمل المشترك بين البلدين".

وتابع: "نؤكد حرصنا المتبادل على المضي قُدماً بالتعاون البنّاء مع إيطاليا"، داعياً "الشركات الإيطالية إلى العمل في العراق".



وأضاف رئيس الجمهورية، أن "استقرار الوضع الأمني والسياسي بالعراق يساعد على تنشيط الاستثمار"، مبينا أن "الحكومة تعمل بخطط كبيرة للتطوير والارتقاء بخدمات الكهرباء والمياه والإسكان".

وأشار رشيد الى أن "حوارنا مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا تركز على تطوير العمل المشترك"، مضيفا "لمسنا حرصا من إيطاليا لتعزيز التعاون المشترك".

ومضى بالقول، أن "هذا الحرص سيسهل على فريق العمل العراقي الإيطالي تعزيز التفاهم".

بدوره، قال الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا إن "هناك نية لتنويع وتوسيع التعاون الاقتصادي مع العراق".

وأضاف الرئيس الإيطالي: "نرغب بتعزير التعاون مع العراق"، مشيرا الى أن "العراق مركز الاستقرار في المنطقة