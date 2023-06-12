انت الان تتابع خبر كندا وهولندا تتقدمان بشكوى امام محكمة العدل الدولية ضد سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحكمة في بيان إن "الدولتين قالتا في طلبهما "سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ "إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب".

ويسعى البلدان إلى "تحميل حكومة النظام السوري المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004".



وإذا وجدت المحكمة أن "لها اختصاصا لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام الدولة المزعوم للتعذيب في سوريا".

وقررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهودا متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.

وقُتل 14 ألفا و537 سوريّا تحت التعذيب بين آذار 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، بحسب تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" صدر العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

