انت الان تتابع خبر نائب تكشف القوانين التي ستمرر بعد إقرار الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدليمي في حديث لـ السومرية، "بعد انتهاء الموازنة سيدخل البرلمان عطلة تشريعية امدها شهر، ومن ثم سيتابع اعماله ليكمل التصويتات الأخرى على القوانين المهمة والتي من أبرزها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية والحسابات الختامية والاحصاء".وبينت، أن "الخلافات السياسية موجودة في كل القوانين"، لافتة إلى أنه "إذا كانت هناك إرادة سياسية لتمرير هذه القوانين فإنها ستمرر، اما إذا غابت الإرادة السياسية فسوف تتحجج القوى بوجود نواب يعرقلون التمرير".

وفجر اليوم، صوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة للأعوام (2023، 2024، 2025)، بعد أربعة أيام من الشد والجذب والخلافات والمناكفات السياسية.