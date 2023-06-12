انت الان تتابع خبر ما سبب فشل برشلونة باستعادة ميسي؟.. اغويرو يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصدم ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، عالم كرة القدم بتأكيده الأربعاء الماضي على أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده في 30 يونيو الجاري؛ للانضمام إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.وأعلن ميسي في حوار مطول مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"، قراره النهائي، بالانتقال لإنتر ميامي الأمريكي لمدة 3 سنوات، حتى صيف عام 2026.

وفضل ميسي الانتقال لإنتر ميامي، على العودة لنادي برشلونة الذي دافع عن ألوانه لـ15 عاما قبل رحيله عنه في صيف العام 2021 لينضم لباريس سان جيرمان.

وأعرب أغويرو عن "أسفه لعدم بذل برشلونة جهدا في سعيه لضم ميسي، وقال لشبكة "ESPN" الرياضية: "قرار ميسي؟ برشلونة لم يفعل ما يكفي لعودة ليو".

وأضاف لاعب مانشستر سيتي السابق "نعم، كانت هناك مشاكل لنادي برشلونة مع رابطة الدوري الإسباني وكذلك الوضع الاقتصادي للنادي، لكن ليو اتخذ القرار الصحيح بعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة كما فعل في عام 2021" عندما اضطر ميسي للرحيل عن برشلونة لأسباب اقتصادية.

ويرتبط أغويرو بعلاقة وطيدة مع ميسي، وعلى غرار ليو، يمتلك أغويرو أيضا منزلا في ميامي ويقضي الكثير من وقته هناك، مما قد يساعد نجم باريس سان جيرمان في الاستقرار والتأقلم بسرعة في الولايات المتحدة وفي ناديه الجديد.

