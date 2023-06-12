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السويد توافق على تسليم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول في وزارة العدل أشرف أحمد لوكالة فرانس برس، إن "الحكومة قررت الموافقة على تسليم السويد مواطناً تركياً عمره 35 عاماً"".

وأشار إلى أن "تركيا تريده أن يقضي حكماً بالسجن لتهريب المخدرات، لكنه هو نفسه يقول إنه ملاحق في تركيا لأنه من مؤيدي حزب العمال الكردستاني".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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