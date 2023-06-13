انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على الموازنة الثلاثية والطعون تسبق التنفيذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اربعة ايام بلياليها احتاجها البرلمان للتصويت على قانون الموازنة بالمجمل، لكن وعلى ما يبدو فانها لن تمضي نحو التنفيذ بسهولة، وزارة المالية تستعد للطعن بالتعديلات التي اجريت على فقراتها والحزب الديمقراطي الكردستاني هو الاخر سيطعن بالفقرات التي غيرت وجه الاتفاق السياسي بين المركز والاقليم.

الموازنة ركزت على القطاع الخاص والفرص الاستثمارية بالدرجة الاساس ولمدة ثلاثة اعوام، فيما انهالت التوصيفات عليها من وجهة نظر مغايرة فاكثر ما يقال عنها سياسية بامتياز واقرارها بعيد عن الرؤية الفنية.

تعديلات عديدة اخترقت المواد التي جاءت من مجلس الوزراء واستقرت داخل فقراتها، الامر الذي جعل الخلافات النيابية مستعرة داخل البيت التشريعي على مدى اربعة ايام.