انت الان تتابع خبر الحمى النزفية تستفحل في الجنوب ومعنيون يؤكدون صعوبة ايقافه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تسع إصابات بمرض الحمى النزفية وحالة وفاة شهدتها محافظة النجف دعت المعنيين لتشخيص مسبباته ومحاولة احتواء المرض قبل تحوله إلى وباء.

وقف هجرة مربي الحيوانات إلى المدينة من أهم عوامل عدم انتشار المرض لكن ذلك يبدو مستحيلا في ظل الجفاف الزاحف للاراضي الزراعية.

وتكمن خطورة الحمى النزفية في عدم ظهور اعراض المرض على الحيوانات في وقت تصل نسبة الوفيات للمصابين إلى أربعين بالمئة.