انت الان تتابع خبر انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر انطلقت برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري مصطفى مدبولي".



كما وذكر المكتب في بيان، أنَّ "رئيس الوزراء، بدأ أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد حكومي رفيع، سيَعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع الجانب المصري".



والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مقر المشيخة بالقاهرة.