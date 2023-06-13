انت الان تتابع خبر أحدهم بحوزته 44 ألف حبة.. القبض على 21 تاجراً وناقلاً للمخدرات بمحافظات عدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت في غربِ نينوى بالتنسيق مع مديرية أمن النجف الأشرف وبعملية نوعية استندت على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على متهم بتجارة ونقل المخدرات في محافظة النجف، حيث ضبط بحوزته (٤٤) ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون".وأضاف البيان، أن "عملية القبض جرت بعد متابعة دقيقة للهدف الذي راقبته مفارزنا واستدرجته بعد نصب كمين محكم أفضى للإطاحة به بالجرم المشهود، وقد اعترف بنيته توزيع الحبوب على مناطق المحافظة".

وفي سياق متصل، "ألقت مفارزنا في عمليات متفرقة القبض على (٢٠) آخرين بتهم تجارة وترويج المخدرات في محافظات (بغداد، وذي قار، والنجف الأشرف، وبابل) وضبطت كميات من مواد مخدرة متنوعة وأدوات تعاطٍ".

وأشار الى انه "جرى إحالة المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل".

