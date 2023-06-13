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حرفيو بغداد القدماء يواصلون احياء الصناعة الوطنية

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بغداد - ياسين صفوان - هذه الاحياء الفقيرة بابنيتها وجدرانها المتصدعة لم تكن كذلك، فالعودة الى خمسين سنة مضت كانت تمثل وجهة تجارية مهمة وتنطلق منها الصناعة العراقية الى الخارج.
معظم ابواب المصانع مغلقة واجبرت على ذلك بعد خسارتها في معركة كثر فيها المستوردون، لكن هذه الورشة بقيت على حالها تصارع من اجل البقاء بصناعتها المحلية كما يقول اقدم الحرفيين هنا.
هنا الاعلان يتحدث عن دعم شريحة العمال لكن اكثرهم هجروا مصانعهم بفعل هجمة البضاعة المستورة في وقت قل فيه دعم الجهات المعنية لهم ورغم ذلك تستمر الصناعة العراقية على امل التعافي من شدتها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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