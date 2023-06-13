انت الان تتابع خبر 60% من اعضاء مجلس النواب لا يجيدون القراءة والكتابة.. تعرف على الحقيقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التصريح المتداول غير صحيح، إذ بعد البحث الموسع تبيّن عدم وجود دراسة حديثة تثبت أن 60% من اعضاء مجلس النواب العراقي لا يجيدون القراءة والكتابة، أيضًا لم يتم التوصل لمركز باسم "رؤيا للدراسات السياسية" وأصداره لبحث مماثل، وكل ما تم التوصل إليه منظمات تحمل نفس الاسم لكنها معنية بنشاطات أخرى.



وتجدر الاشارة إلى أنه من شروط العضوية في مجلس النواب العراقي وبحسب قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005، أن يكون "حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها".