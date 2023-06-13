انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي الملف الاقتصادي وسبل تطويره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "بحث مع عدد من المختصين ومستشار الرئيس الامريكي وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الملف الاقتصادي والاستثماري ومساره في العراق وسبل تطويره، إيجاد فرص تسهم في خلق حالة توازن على الاصعدة الاقتصادية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار".



وأشار البيان الى، ان "ذلك جاء خلال مؤتمر رجال الاعمال العراقيين والامريكيين المنعقد في بغداد، وبمشاركة عراقية أمريكية رسمية".

