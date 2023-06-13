انت الان تتابع خبر عمالة الأطفال في العالم ترتفع إلى رقم قياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة في بيان، إن عددَ الأطفال العاملين في جميع أنحاء العالم يصل إلى 160 مليون طفل أي واحد من كل 10 أطفال في العالم.

وناشدت المنظمة، المجتمع الدولي "بضَرورةَ التحركِ للحد من ظاهرة عمالة الأطفال"، داعية إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وتكثيف مكافحة عمالة الأطفال، محذرة في الوقت نفسه من أن ملايين أخرين معرضون لمخاطر الاستغلال في العمل خلال السنوات القادمة.



واحتلت قارة إفريقيا المرتبة الأولى في قائمة أكثر مناطق العالم التي ينتشر فيها تشغيل الأطفال بمعدل 72 مليون طفل، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.

وتعرّف الأمم المتحدة عمالة الأطفال بأنها العمل الذي "يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وينال من كرامتهم ويضر بنموهم البدني والنفسي، ويشكل خطرا نفسيا أو بدنيا أو اجتماعيا أو يضر أخلاقيا بالأطفال أو يؤثر سلبا على دراستهم".

